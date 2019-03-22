Şadi Yazıcı Kimdir

1971 yılında Erzurum’da doğan Dr. Şadi Yazıcı, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, doktor olarak meslek hayatına atılan Yazıcı, 1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer alan Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl boyunca AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı oldu. ‘İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' ve ‘Demokrasi'nin Kısa Tarihi' isimli iki kitabı bulunan Dr. Yazıcı, halen Tuzla Belediye Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2009 yılından bu yana tamamladığı projeler, devam eden projeleri ve vaatleri ise şöyle: Tamamlanan Projeler: Tuzla Marina, Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediyesi Hamamı, Anadolu Kültür Merkezi, Holografik Hayvanat Bahçesi, Şifa-Mimarsinan Spor Kompleksi, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 5 Yıldızlı Gençlik Kampı, Tuzla Sahilinin Halka Açılması, İDO-Marina Arasında Nostaljik Tren Seferleri, Tuzla Belediyesi Ek Hizmet Binası, Rumeli Kültür Merkezi. Devam Eden Projeler: Şifa Ticaret Merkezi, Tuzla Marmaray Çıkışı Çevre Düzenleme, Teknopark, Kamil Abdüş Gölü, 400 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi, Anadolu Yakası’nın En Büyük Fuar Alanı, Eğitim Kenti Tuzla, Anadolu Yakası Yaş Sebze ve Meyve Hali, Balıkçılar Çarşısı, Şifa Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aydınlı Emlak Konut Eğitim Aile Sağlığı Merkezi. Vaatler: Görerek Öğrenme Corpus (Gövde), Evliya Çelebi Mahallesi Sosyal Tesisleri, İçmeler Kentsel Dönüşüm, Tuzla Ruh Sağlığı Merkezi, Bayramoğlu Bağlantı Yolu, Monoray (Havaray), İDO – İTÜ Arası Ses ve Işık Oyunları, Güvenli Park, Tuzla Kule. Evli ve iki çocuk babası olan Şadi Yazıcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı oldu.