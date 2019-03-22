Sadık Doğruer Kimdir

1970'te İzmir'de dünyaya gelen Sadık Doğruer, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Doğruer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik Bölümünde Yüksek Lisans yaptı ve 1994-1995 yıllarında Afyon Dinar Merkez Sağlık Ocağı'nda tabip olarak çalıştı. 1996 yılında Kınık Sağlık Merkezi'nde göreve başlayan Doğruer, Kınık'ta Sağlık Grup Başkanlığı, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği görevlerini yürüttü. Sadık Doğruer, doktorluğun yanı sıra Kınık ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığı, Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Balkan Gündemi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009 yılından beri Kınık ve Bergama'nın Bölge Hastanesi olan Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yapan Sadık Doğruer, evli ve bir çocuk babasıdır. Sadık Doğruer, 2014 Yerel Seçimlerinde Kınık Belediye Başkanı seçildi ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den İzmir İli, Kınık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.