Şafak Yontürk Kimdir

Şafak Yontürk, 04 Eylül 1973 Diyarbakır Sur ilçesi Karabaş Mahallesi’nde doğdu. Lise mezunu olan Yöntürk, ticaret ve çifçilik ile uğraşmaktadır. Diyarbakır Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2006 yılında yapılan Ak Parti İl Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2007 yılında İdari İşler İl Başkan Yardımcılığı ve Ak Parti Mali görevinde bulundu. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı seçildi. Şafak Yöntürk, evli ve 6 çocuk babasıdır. Yontürk, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı oldu.