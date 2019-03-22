Şahabettin Vardar Kimdir

Kırklareli’de 1968 yılında doğan Şahabettin Vardar, ilkokulu İnece Beldesi İlkokulu’nda, liseyi ise Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi`nde tamamladı. CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı görevinde de bulunan Şahabettin Vardar, 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde İnece Beldesi`ne Belediye Başkanı seçildi. Halen başkanlık görevini yürüten Vardar, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan adayı yeniden Şahabettin Vardar oldu.