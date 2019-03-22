Şahin Çolak Kimdir

1959 yılında Ağlı’da dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu Ağlı’da, liseyi de Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kastamonu Enstitüsünden 1978 yılında mezun oldu. 1980 yılında Devrekani Akmescit Köyünde; Ağlı Geççiğez İlkokulu’nda, Ağlı Merkez İlkokulunda öğretmen olarak çalıştı.1991 yılında Ağlı YİBO da Müdür yardımcılığı, 1992-2002 arasında Ağlı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, 2002-2010 yılları arasında Ağlı İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptı. 2011 yılında Şenpazar İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak emekli oldu. Şahin Çolak, evli ve iki çocuk babasıdır. 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.