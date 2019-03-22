Şahin Yılancı Kimdir

1971 yılında Şebinkarahisar ilçesinde doğan Şahin Yılancı, ilk ve orta öğrenimini Şebinkarahisar’da tamamladı. 1988 yılında aile şirketinde ticaret hayatına başladı. 2001 yılında Ak Parti’nin kurulmasıyla birlikte aktif politikaya başladı. Şahin Yılancı, 2001-2002 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı,2002-2008 yılları arasında ise Ak Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde partisinden Belediye Başkan Adayı olmak üzere İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday oldu. Yılancı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde yeniden aday oldu ve ikinci kez kazanarak Şebinkarahisar’a hizmet etmeye devam etmektedir. Lisans öğrenimine devam eden Şahin Yılancı evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Giresun/Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı.