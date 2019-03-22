Saim Kırcı Kimdir

1962’de Kırklareli Babaeski’nin Düğüncülü Köyü’nde doğan Saim Kırcı, ilkokulu köyünde, ortaokulu Alpullu Beldesi’nde bitirdi. 30 yıldır esnaflık yapan Kırcı, 1988-2000 yılları arasında Alpullu Minibüsleri Kooparatif Başkanlığı, ardından 30 Kasım 2013 tarihine kadar Babaeski Şoförler ve Otomobilciler Başkanlığında görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası Kırcı, 2014 yerel seçimlerinde Alpullu Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. Saim Kırcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Kırıklareli’ye bağlı Babaeski Alpullu Belde Belediye Başkan Adayı oldu.