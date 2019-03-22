Şakir Akkurt Kimdir

Şakir Akkurt, 1 Ocak 1973 tarihinde Siirt Baykan’a bağlı Yeşilçevre Köyü’nde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Veysel Karani beldesinde, liseyi Baykan Lisesi’nde okudu. Bir süre esnaflık yaptı. 2008-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul’da görevli olarak çalıştı. 2002’den 2004’e kadar AK Parti Veysel Karani Belde Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Şakir Akkurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Siirt Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Belediye Başkan Adayı oldu.