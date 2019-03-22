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Şakir Akkurt Kimdir

AK Parti Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkan Adayı Şakir Akkurt

11:55 -
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Şakir Akkurt Kimdir

Şakir Akkurt, 1 Ocak 1973 tarihinde Siirt Baykan’a bağlı Yeşilçevre Köyü’nde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Veysel Karani beldesinde, liseyi Baykan Lisesi’nde okudu. Bir süre esnaflık yaptı.

2008-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul’da görevli olarak çalıştı. 2002’den 2004’e kadar AK Parti Veysel Karani Belde Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Şakir Akkurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Siirt Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Belediye Başkan Adayı oldu.

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