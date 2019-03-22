Salih Akkaya Kimdir

Salih Akkaya, 1965 Akşehir, Değirmen Köyü doğumludur. Endüstri Meslek Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde teknik eleman olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Akkaya, evli ve dört çocuk babasıdır. Salih Akkaya, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı oldu.