Salih Bayraktar Kimdir

1960 yılında Sarıyer’de dünyaya gelen Salih Bayraktar, ilkokul ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuyan Bayraktar, denizcilik, sanayi ve uluslararası ticaret alanlarında girişimcilik faaliyetlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunan Salih Bayraktar, AK Parti’de Sarıyer İlçe Başkanlığı ve Yeşilay’da Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Bayraktar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı oldu.