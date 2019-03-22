Salih Derin Kimdir

18 Temmuz 1950 tarihinde Küplü beldesinde dünyaya geldi. Salih Derin, ilkokulu Küplü de okudu. 1973 yılında Küplü’de Kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde 4 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. İlk olarak 1999 yılında seçildiği Küplü belediye başkanlığı görevini 2004 ve 2014 yıllarında Ak Parti adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak tekrarladı. Halen Küplü Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2019 yerel seçimlerinde Salih Derin, AK Parti Edirne Küplü Belediye Başkan Adayı oldu.