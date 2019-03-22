Salih Öztel Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Hayrat İlçesi Belediye Başkan adayı Salih Öztel, 1978 yılında Trabzon'un Of İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ın Divriği ilçesinde okudu, 2 yıl da medrese eğitimi aldı. Of İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimini tamamladı ve Hopa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. AK Parti’de Hayrat Kurucu ilçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2002-2007 yılları arasında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Hayrat AK Parti İlçe Başkanı seçildi. Salih Öztel, evli ve 2 çocuk sahibidir.