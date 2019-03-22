Saliha Özçınar Kimdir

7 Şubat 1983 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesinde doğan Saliha Özçınar, ilköğrenimini Kiraz'da, ortaöğrenimini ise Ödemiş'te tamamladı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Özçınar, 2014 yılına kadar özel bir etüt merkezini işletti. 2014 yılı Yerel Seçimlerinde Kiraz Belediye Başkanı olarak seçilen Saliha Özçınar, bir çocuk sahibidir. Saliha Özçınar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Kiraz İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.