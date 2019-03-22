Salim Gürsoy Kimdir

1964 yılında İstanbul, Tuzla’da doğan Salim Gürsoy, 1986’da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini aldı. Bir süre Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin finans bölümünde görev aldı. 1989 yılında ticaret ile ilgilenmeye başladı. 1993 yılında Anavatan Partisi’nde siyasete girerek, 1994-2003 yılları arasında Tuzla İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Tuzla Belediye Başkan adayı oldu. Salim Gürsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Tuzla İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.