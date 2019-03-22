Salim Salih Sarıalioğlu Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu, 1967 yılında Of' ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Of'ta tamamlayan Sarıalioğlu, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.'de çalışmaya başlayan Sarıalioğlu, 1995 yılında Of Belediyesi'ne geçiş yaptı. Fen İşleri birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ak Parti'den Of Belediye Başkanı Adayı olduğu seçimi kazandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.