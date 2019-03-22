Satılmış Sarıkaya Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Kastamonu Araç İlçe Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Sarıkaya, 1959 Kastamonu Araç ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Araç’ta, lise öğrenimini Mersin Öğretmen Lisesin’de, yüksek öğrenimini ise Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra çalışma hayatına Araç’ta devam etmiştir. Mühendislik hayatında çeşitli kamu ve özel işler yapan Sarıkaya, 1994-1999 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de Araç Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Sarıkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.