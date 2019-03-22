Savcı Sayan Kimdir

1971 yılında Ağrı Tutak'da doğdu.

İlk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamladı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.

İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur.

Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır. Savcı Sayan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Ağrı Belediye Başkan adayı oldu.