Sedat Gümüş Kimdir

1963 yılında Karaçoban’da doğan Sedat Gümüş, ilk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. Erzurum’da dört yıllık Teknik Lise Makine Bölümü’nü bitiren Gümüş, Karaçoban Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yaptı. Bir süre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Gümüş, aynı zamanda çeşitli kulüplerde yönetici olarak çalıştı. İyi derecede İngilizce bilen Gümüş, evli ve 7 çocuk babası. Sedat Gümüş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayıdır.