Şefik Çakıcı Kimdir

12 Aralık 1975Te Boyabat'ta doğan Şefik Çakıcı, Çatpınar Köyü İlkokulundan sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna devam etmiş ve Mehmet Akif Ersoy Lisesinden mezun olmuştur. İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik Çakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır. 1995’ten 2014 yılına kadar ticaretle iştigal eden Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu. Şefik Çakıcı; Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat ilçe Başkanlığı, Kent meclis Yönetim Kurulu üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği ve Sinop Ticaret Odası üyeliği yaptı. Hâlâ Boyabat Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Çakıcı, İngilizce bilmektedir. Şefik Çakıcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı oldu.