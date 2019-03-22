Şehmus Karamehmetoğlu Kimdir

1959 yılında Çermik İlçesi Baykal Mahallesinde doğdu. Şehmus Karamehmetoğlu, ilk ve ortaöğretimini Çermik’te tamamladı. Askerlik dönüşü sonrası Çermik ilçe merkezine yerleşerek ticaretle uğraştı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. 03.07.2014 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Çermik İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 02.10.2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ’ın vefat etmesi nedeniyle, Ak Parti Genel Merkezi tarafından Belediye Başkanı Adayı gösterildi. 10.10.2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanlığı’na seçildi. Karamehmetoğlu, evli ve 10 çocuk babasıdır. 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Şehmus Karamehmetoğlu AK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı oldu.