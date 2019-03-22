Selahattin Çuhadaroğlu Kimdir

1947 yılında Sivas Hafik’te dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu. Eskişehir, Mardin ve Bursa’da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı’nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri’nin çeşitli kademelerinde görev alan Selahattin Çuhadaroğlu, 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu. 1995 yılında doğduğu yer olan Hafik’te aktif siyasete başlayan Çuhadaroğlu Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi’nde İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Selahattin Çuhadaroğlu, Saadet Partisi’nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.