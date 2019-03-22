Selami Selçuk Kimdir

Selami Selçuk, 1962 yılında Demirci’de doğdu İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Demirci’de tamamladıktan sonra 1984 yılında Bursa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. Akabinde 1 yılı İngiltere’de olmak kaydıyla Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı.1990 yılında evlendi ve 3 çocuk babası. İngilizce biliyor. 2005 – 2013 yılları arasında iki dönem Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı. Aynı yıllarda Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanlığında yaptı. Aynı yıllarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeliğini ve Ekonomi Politikaları Komisyon Başkanlığı yaptı. 2004 yılı Belediye Seçimlerinde 1. Sıradan Ak Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2010 yılında Demirci İlçe Başkanlığına atandı. Aralık 2013 tarihine kadar İlçe Başkanlığını sürdürdü. Selami Selçuk bu tarihte Belediye Başkan Adaylığı için görevinden ayrıldı. 30 Mart 2014 tarihinde Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Selami Selçuk, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı oldu.