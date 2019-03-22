Selman Hasan Arslan Kimdir

1957 yılında Edremit/Mehmetalan’da dünyaya gelen Selman Hasan Arslan, ilkokulu Mehmetalan İlkokulu’nda, orta ve liseyi Edremit Lisesi’nde tamamladı. Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu’na girdi. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır.