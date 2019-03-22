Semire Nergiz Kimdir

Semire Nergiz, Mardin’de doğdu.1993 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaktadır. İnsan hakları ve kadın hakları alanında faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışan Nergiz, İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Barosu Çocuk Haklan Komisyonu, Diyarbakır Barosu Cezaevi komisyonu üyeliği yaptı. Semire Nergiz ayrıca, kadın hakları alanında faaliyet yürüten Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi kurucu üyeliği, yürütme kurulu üyeliği ve koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Semire Nergiz,31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı.