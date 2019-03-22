Şemsettin Akağaç Kimdir

Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’nin AK Partili belediye başkan adayı Şemsettin Akağaç, 1957 Altıntaş doğumlu. Akağaç, ilk ve orta öğrenimini Dumlupınar’da tamamladı. Lise için Gerede İmam Hatip Lisesi’ne giden Akağaç, lisenin ardından Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yine Kütahya’da bulunan Dumlupınar Üniversitesi’nde 12 yıl memur olarak çalışan Akağaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde de 10 yıl Fakülte Sekreteri olarak görev yaptı. İyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce bilen ve evli ve 2 çocuk babası olan Şemsettin Akağaç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı oldu.