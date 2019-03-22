Şener Söğüt Kimdir

Şener Söğüt, 1975 yılında Muş’ta dünyaya geldi. Şener Söğüt, Makine Yüksek Mühendisi’dir. Ticaretle uğraşan Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı ve Grup Sözcülüğü yaptı. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti’de Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı da içinde olmak üzere birçok kademede görev aldı. Şener Söğüt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli’ye bağlı Körfez Belediye Başkan Adayı oldu.