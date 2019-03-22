Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şener Söğüt Kimdir

AK Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt

10:36 -
Haberler Günün İçinden
Şener Söğüt Kimdir

Şener Söğüt, 1975 yılında Muş’ta dünyaya geldi. Şener Söğüt, Makine Yüksek Mühendisi’dir. Ticaretle uğraşan Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı ve Grup Sözcülüğü yaptı.

Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti’de Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı da içinde olmak üzere birçok kademede görev aldı.

Şener Söğüt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli’ye bağlı Körfez Belediye Başkan Adayı oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more