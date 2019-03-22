Şenol Yaşar Kimdir

1964’te İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Gemi Yapı Teknik Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Kariyerine, Ocak 1983 yılında Gamak Elektrik Motor Fabrikasından başladı.

Aralık 1983'de Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. İstinye Tersanesinde çalışmaya başladı.

Ardından aynı kurumun Personel Dairesi Başkanlığında Memur, Şef Yardımcılığı, Şef, Şube Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev yaptı.

2002-2004 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Haliç Tersane de Personelden Sorumlu İşletme Müdür Yardımcılığı yaptı.

2004-2013 yıllarında aynı kurumun Personel Dairesi Başkanlığı, 2013-1015 yıllarında Destek Hizmetler Dairse Başkanlığı yaptı.

2005-2013 yılları arasında da Trabzon Limanı, Dikili Limanı ve Antalya Limanlarında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür Danışmanlığı görevini de yürüten Yaşar, 2017 yılında emekli oldu.

Evli ve 2 çocuğu var.