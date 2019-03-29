Serdar Kaman Kimdir

1965 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 1987-1988 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü Asistanlığı yaptı. 1988-1993 yıllarında SSK Okmeydanı Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi alan Serdar Kaman, 1993-1995 yılları arasında ise Rize Ardeşen Devlet Hastanesi Başhekimlik ve uzman hekimlik görevlerinde bulundu. 1995-1996'da Almanya Bochum Knappschafts Krankenhaus Misafir Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1996-1998 yıllarında, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve uzman hekimlik görevini yürüttü, 1998-2003'de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi aldı ve 3 ay süre ile Pittsburgh Üniversitesi (USA), Organ Transplantasyon Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürdü. 2003-2006 yılları arasında Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Uzman Hekim olarak bulundu, 2004 yılından bu yana da Özel Akademi Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlığı yapıyor. Uzun yıllar Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti'de çeşitli görevler aldı.1 Kasım seçimlerinde MHP'den Kocaeli Milletvekili adayı oldu. Serdar Kaman, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Kocaeli Belediye Başkan adayı oldu.