Serdar Sandal Kimdir

1969 yılında Tunceli'de doğan Serdar Sandal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. 15 yıl özel eğitim kurumlarında matematik ve geometri öğretmenliği yaptı. Liseye uygun matematik ve geometri ders kitapları yazdı. Üniversite yıllarında öğrenci dernekleri ve kitle örgütlerinde çalışarak siyasete katıldı. İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, 3 dönem CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 seçimlerinde partideki il başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak Bayraklı İlçesi Belediye Başkan aday adayı olan Sandal, halen Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'nde görevini sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde CHP’den İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Sandal, evli ve bir çocuk babasıdır.