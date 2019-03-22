Serdar Yarar Kimdir

1981 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı. Yarar, 1996-1999 yılları arasında Kırıkkale Ülkü Ocaklarında çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında ticarete başladı ve 2003 yılında kurmuş olduğu şirket ile ticari hayatını sürdürdü. 2005-2007 yıllarında Kırıkkale Ülkü Ocakları il 2. başkanlığı görevini yürüttü. 2008-2009 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Ticarete, Kırıkkale başta olmak üzere, Ankara ağırlıklı olarak, Türkiye'nin birçok ilinde sürdüren Serdar Yarar, Hizmet – İnsan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor. Serdar Yarar, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.