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Serdar Yarar Kimdir

MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar

09:35 -
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Serdar Yarar Kimdir

1981 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı.

Yarar, 1996-1999 yılları arasında Kırıkkale Ülkü Ocaklarında çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında ticarete başladı ve 2003 yılında kurmuş olduğu şirket ile ticari hayatını sürdürdü. 2005-2007 yıllarında Kırıkkale Ülkü Ocakları il 2. başkanlığı görevini yürüttü. 2008-2009 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Ticarete, Kırıkkale başta olmak üzere, Ankara ağırlıklı olarak, Türkiye'nin birçok ilinde sürdüren Serdar Yarar, Hizmet – İnsan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor.

Serdar Yarar, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.

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