Serhat Oğuz Kimdir

1976, Ankara, Kahramankazan doğumlu olan Oğuz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu. 1998 yılında öğretmenlik hayatına Hatay’da başlayan Oğuz, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler ENstitsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yaptı. Kahramankazan’da 1999 yılından beri görev yapıyor. 2003-2004 yıllarında askerlik görevini Jandarma Genel Komutanlığında Yedek Subay olarak yapan Serhat Oğuz, 2013-2014 yıllarında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü yaptı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak 2014 yılında atandı ve 2016’dan 2019 yılına kadar Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalıştı. İstifasını 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den Kahramankazan Belediye Başkanı Adayı olmak için verdi. Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kuran Oğuz, İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yaptı. Ayrıca İlim Yayma Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu ve halen yönetim kurulu üyesidir. 2001, 2002 yıllarında arkadaşlarıyla birlikte “Kazan Kent” adında yerel bir gazete çıkardılar. 2013 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında 9600 kişiden Türkiye üçüncüsü oldu, dönemin Kültür Bakanı Olan Ömer Çelik tarafından plaket ve takdir belgesiyle ödüllendirildi. Serhat Oğuz, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı.