Şerif Aygün Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP’nin Gümüşhane Köse Belediye Başkan adayı olan Şerif Aygün, 1964 yılında, aday olduğu ilçede doğdu. İlk ve ortaokulu Köse’de, liseyi ise Gümüşhane’de tamamlayan Aygün, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Bürokrat kökenli olan Aygün, 1987 yılında İçişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. 21 yıl bakanlıkta görev yapan Aygün, 1 Aralık 2008’de bu görevinden istifa etti ve AKP’den Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. Bir sonraki dönemde, 2014 yılında da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AKP’den 2. kez Belediye Başkalığını kazandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP Gümüşhane Köse Belediye Başkan adayı olan Aygün, evli ve 3 çocuk babası. Aygün, orta derecede İngilizce biliyor.