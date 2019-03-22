Şerif Kılağuz Kimdir

Şerif Kılağuz, 01 Haziran 1979 tarihinde Asarcık'ın Gökgöl Köyü'nde doğdu. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitiren Şerif Kılağuz, 1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başlayan Kılağuz, Kazakistan da inşaat – taahhüt işleri yaptı. Asarcıkspor Kulübünü kuran Kılağuz’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı olan Şerif Kılağuz, 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Asarcık Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şerif Kılağuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Samsun İli, Asarcık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.