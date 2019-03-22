Şerif Yürük Kimdir

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı olan Şerif Yürük, 1966’da Doğanşar’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Doğanşar’da bitiren Yürük, 1991-1995 yılları arasında Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1999-2009 yılları arasında 2 Dönem Doğanşar Merkez İlçe Cinci Mahallesi Muhtarlığını yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Halen aynı göreve devam etmekte olup Aralık 2011 tarihinde AK Parti Doğanşar İlçe Başkanlığına seçildi.