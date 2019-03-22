Serkan Güzel Kimdir

Serkan Güzel, 1979 yılında Niğde Çiftlik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Çiftlik’te tamamlayan Güzel, vatani görevini yaptıktan sonra Çiftlik’te esnaflık yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP’den Çiftlik Belediye Başkanı seçilen Güzel, 24 Temmuz 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden önce Ak Parti’ye geçti Halen Çiftlik Belediye Başkanı olarak görev yapan Güzel, evli ve bir çocuk babasıdır. Serkan Güzel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Niğde Çiftlik Belediye Başkan adayıdır.