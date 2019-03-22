Serkan Uçar Kimdir

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 1975 yılında dünyaya gelen Serkan Uçar, ilk olarak 1996 yılında Hanönü Sağlık Ocağı’nda toplum sağlığı teknisyeni olarak göreve başladı. Uçar, yedi yıl sonra 2002’de, Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümünden, 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Uçar kariyeri boyunca çeşitli sivil toplum kurluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası Serkan Uçar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde AK Parti Kastamonu Hanönü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.