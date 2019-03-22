Serkan Yazıcı Kimdir

1970 yılında doğdu. Lisenin ardından Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda eğitim aldı. 1983 yılından beri bu yana Marmaris’te yaşamını sürdürüyor. İş hayatına 1994 yılında Yazıcı Grup'ta başladı ve halen Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Club Turban ve Grand Yazıcı Club Marmaris Palace otelleri ile ticari hayatını sürdürüyor. İş adamı olmasının yanı sıra ralli ile ilgilenerek, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA Takımlar Kupasında FIA Teams Cup üçüncülüğü ve 8 kere de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil etti. 2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazıcı, bu görevinde Moldova Hükümeti'nden onur nişanı aldı. Aşçılık ve müzikle de ilgilenen Serkan Yazıcı, 2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçildi. Ayrıca 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu – FIA'nın en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi seçilerek, 4 yıl boyunca Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Karting Avrupa Baskanlığını yürüttü.Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Üyesidir. Federasyon Başkanlığı sırasında WRC – Dünya Ralli Şampiyonasını 8 yıl aradan sonra Türkiye – Marmaris'e getirdi. İlk defa düzenlenen FIA GT Nations Cup'da Türkiye'ye birincilik kazandırdı. En iyi motor sporları sporcusu ödülüne sahiptir. Serkan Yazıcı, evli ve 1 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Muğla İli, Marmaris İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.