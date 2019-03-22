Sertaç Balyemez Kimdir

1977 yılında Babaeski'de dünyaya gelen Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, İlkokul ve ortaokul öğrenimini Büyükmandıra'da; lise öğrenimini Babaeski Lisesi'nde tamamladı. 2002 senesinde Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olan Sertaç Balyemez, özel şirketlerde ziraat mühendisi ve işletme sorumlusu olarak görev aldı. Balyemez 2009 yılındaki seçimlerde CHP listesinden belediye meclis üyeliğine seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Büyükmandıra Belediye Başkanı seçilerek görevine başladı. Sertaç Balyemez, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkanı adayı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.