Sertif Gökçe Kimdir

Sertif Gökçe, 12 Mart 1972 Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlayan Sertif Gökçe, ardından 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosu'nda serbest avukat olarak mesleğini sürdürüyor. Baro Yönetim Kurulu üyeliği, Baro Başkan Vekilliği görevlerini yerine getirdi. 2014 – 2018 arasındfa Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı. Sertif Gökçe, CHP'de Gençlik Kolları Derince ve İl yönetimlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile demokratik kitle kuruluşlarında ve spor kulüplerinde aktif görevler aldı. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan Gökçe, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Kocaeli İli, Derince İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.