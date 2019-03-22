Seyfettin Yıldırım Kimdir

1959 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesinde dünyaya gelenSeyfettin Yıldırım, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da bitirdi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1980 ile 1987 yılları arasında Gümrük Tekel Bakanlığında çalışmaya başladı. 1987 yılından itibaren Üsküdar ve Pendik'ten sonra Çekmeköy ilçesinde kurduğu şirkette yöneticilik yapıyor. 1989 ile 1994 yılları arasında Üsküdar'da Anavatan Partisi'nden belediye meclis üyeliği yaptı. 2014 seçimlerinde CHP'den Çekmeköy Belediye Başkan aday adayı oldu. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy ilçesi üyesi olan Yıldırım, çeşitli vakıflarda da aktif görev alıyor. Seyfettin Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli,Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.