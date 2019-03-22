Şeyhmus Necimoğlu Kimdir

Şeyhmus Necimoğlu, 10 Ocak 195O'de Mardin Derik'de doğdu, ilk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini Derik Ortaokulu'nda tamamladı. 1973 yılında Derik Ziraat Başkanlığı görevini yapan Necimoğlu, 1997-1998 yılları arasında zirai ürünler ticareti, 2005-2006 yılları arasında kuyumculuk yaptı. 1983 yılında beri aktif siyasi yaşamını sürdürmekte ve siyasetin çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir. Şeyhmus Necimoğlu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Derik Belediye Başkan Adayı oldu.