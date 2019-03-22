Sırrı Sakık Kimdir

Sırrı Sakık 1957’de Muş’ta dünyaya geldi. Lise mezunudur. Bir dönem turizm alanında işletmecilik yapan Sakık Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde bir süre muhabirlik yaptı. Sakık, 19 ve 23. Dönem Muş Milletvekilliği yapmıştır. 23. Dönem’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri oldu. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde DTP’ den Muş milletvekili seçilmiştir. 24. Dönemde aynı görevi yeniden üstlendi. Sakık, 3 çocuk babasıdır. Sırrı Sakık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde HDP’nin Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.