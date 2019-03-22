Soner Özimer Kimdir

1967 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Soner Özimer, ilk, orta ve lise eğitimini Fatih’te tamamladı. 1994 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Çalışma hayatına 1996 yılında Mali Müşavir olarak başladı. 2003 yılından bu yana Sirkeci’de kendine ait mali müşavirlik bürosunda mali müşavirlik yapıyor. 2004-2009 ile 2009-2014 yılları arasında Fatih Belediyesi Meclis Üyesi ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak görev yaptı. Bunların yanı sıra 3 kez Denetim Komisyonu Üyeliği yaptı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İlçe Yöneticisi olarak 2 yıl görev yaparak, 2014 yılında tekrar Fatih Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bütçe Komisyonu Üyesidir ve aynı zamanda grup başkan vekilidir. Soner Özimer, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Fatih İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.