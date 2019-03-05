Sosyal Bağış Hareketi Dünya Kadınlar Günü’nde bağış çağrısını KEDV için yapıyor

Okul öncesi eğitimin yoksul mahallelerde yaygınlaşması için sürdürülen çalışmalar sayesinde KEDV Kadın ve Çocuk Merkezlerinden her yıl yaklaşık bin çocuk ve kadın hizmet alıyor. Kadınların, kooperatifler bünyesinde ekonomik hayata katılımlarını artırmak ve öncelikli sorunlarına çözüm geliştirmelerini desteklemek amacıyla KEDV, 20 yıldır kadın kooperatiflerine eğitim, finansman, danışmanlık ve pazarlama desteği veriyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye'de 61 ilde faaliyet gösteren ve 20 binin üzerinde kadının yararlandığı kadın kooperatifleri yasal statüye erişti ve bilinirlikleri ülke çapında arttı. Bunun yanı sıra, KEDV 2002 yılında Türkiye'nin ilk mikro kredi kurumu olan Maya'yı kurdu ve şimdiye kadar iş kurmak isteyen ya da işlerini geliştirmek isteyen kadınlara 14 binin üzerinde mikro kredi sağladı. KEDV İktisadi İşletmesi olan Nahıl Dükkân'da ise Türkiye'nin her yanından üretici kadınların ve kooperatiflerin ürünleri pazarlanıyor.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar “Kadınlar; eğitim, mesleki beceri ve nitelik eksikliği, geleneksel aile içi sorumlulukları, vb. nedenlerle işgücü piyasasına giremiyorlar ve buna bağlı olarak da yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine daha fazla maruz kalıyorlar. İşsizliğin yüksek olması, ekonomik zorluklarla birleştiğinde, özellikle yoksul kadınları, enformel sektörde, sosyal güvenliğin olmadığı, düşük ücretli ve yetenek gerektirmeyen işlerde çalışmaya ya da kendi mikro/küçük ölçekli işleriyle temel ihtiyaçlarını karşılamaya zorluyor. Çok yönlü bu sorunu çözmek için bütünlüklü politikaların geliştirilmemesi ise sorunun kronikleşmesine sebep oluyor. Aileyi, mahalleyi, toplumu ve hayatı bir arada tutan kadınların toplumu dönüştürme gücüne inanıyoruz. KEDV olarak bunu öne çıkarmak, görünür olması için çalışıyoruz” dedi.