SÖZCÜ yazarlarına büyük ilgi

Gazeteci-yazar Saygı Öztürk'ün ‘Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü’ adlı kitabı Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Öztürk, yeni kitabında Türkiye’de merak edilen tarikat gruplarından ‘Menzil Tarikatı'na mercek tuttu. Okurlarının yoğun ilgi gösterdiği kitabını imzalayan Öztürk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

YALÇIN BEŞ YIL ARADAN SONRA FUARDA

Yeni kitabı ‘Kara Kutu’ ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, beş yıl aradan sonra ilk defa TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu. Yalçın, yoğun ilgi gösterilen kitabını okurları için imzaladı. İmza programında okurlarıyla sohbet eden Yalçın, kitapseverlerin fotoğraf ricasını kırmadı.