Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SÖZCÜ yazarlarına büyük ilgi

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan fuarda Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk ve Soner Yalçın da okurları için kitaplarını imzaladı.

16:02 -
Haberler Günün İçinden
SÖZCÜ yazarlarına büyük ilgi

Gazeteci-yazar Saygı Öztürk'ün ‘Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü’ adlı kitabı Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Öztürk, yeni kitabında Türkiye’de merak edilen tarikat gruplarından ‘Menzil Tarikatı'na mercek tuttu. Okurlarının yoğun ilgi gösterdiği kitabını imzalayan Öztürk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

YALÇIN BEŞ YIL ARADAN SONRA FUARDA

Yeni kitabı ‘Kara Kutu’ ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, beş yıl aradan sonra ilk defa TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu. Yalçın, yoğun ilgi gösterilen kitabını okurları için imzaladı. İmza programında okurlarıyla sohbet eden Yalçın, kitapseverlerin fotoğraf ricasını kırmadı.

istanbul Saygı ÖZTÜRK Soner Yalçın Sözcü Sözcü Gazetesi Türkiye Tüyap
Son güncelleme: 16:17 10.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more