Şuaib Aydın Kimdir

Trabzon’un Tonya İlçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde dünyaya Şuaib Aydın, ilkokul, ortaokul ve liseyi Tonya'da tamamladı. Aydın, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Tonya'da değişik okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Aydın, Adıyaman Gerger Lisesi Müdürlüğü, Tonya Öğretmenevi Müdürlüğü, Şalpazarı Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında emekli olan Aydın, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den Tonya Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Aydın, CHP içinde Parti Okulu Parti Eğitmeni olarak görev yapıyor. Şuaib Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Trabzon Tonya Belediyesi Belediyesi Başkan adayıdır.