Suat Nezir Kimdir

Suat Nezir, 1977 yılında İzmir Buca’da doğdu. İlkokulu Buca Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu’nda, ortaokulu ise Buca Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda okudu. Buca Ticaret Meslek Lisesi’ne gitti. Anadolu Üniversitesi 2.sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Vatani görevini Ankara Gölbaşı Garnizonu’nda tamamladı. Dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliği iki dönem İmar Komisyon Başkanlığı’nı yapan Nezir aynı zamanda Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı. Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği, İzmir Bosna Sancak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Buca Avcılık ve Dağcılık Spor Kulübü’nde ise üyeliği bulunmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir konut imalatı alanında ticari yaşamını aktif olarak Buca’da sürdürmektedir. Evli ve 3 kız çocuk babasıdır. Buca’da ikamet etmektedir. Suat Nezir, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İzmir Buca Belediye Başkan Adayı oldu.