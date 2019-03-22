Şükrü Cevheroğlu Kimdir

Şükrü Cevheroğlu ,15 Aralık 1966 yılında Mardin Kızıltepe'de doğdu. Lise eğitimini Mardin imam Hatip Lisesi'nde, Üniversite eğitimini Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra iki yıl öğretmenlik yapan Cevheroğlu daha sonra görevinden istifa ederek ticari hayatına 1995 yılında modern tarım alanında başladı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Bugüne kadar AK Parti Teşkilatı'nda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlannda aktif olarak görev alan Cevheroğlu evli ve 10 çocuk babasıdır. Şükrü Cevheroğlu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı oldu.