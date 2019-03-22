Şükrü Sözen Kimdir

1964’te Manavgat'ta doğdu.

İlk eğitimini Manavgat’ta, orta ve lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te bitirdi.

Ticaret hayatına atılan Şükrü Sözen, uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.

Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009 ve 2014 yıllarında Manavgat Belediye Başkanı olmuştur.

İkinci dönem belediye başkanlığını sürdüren Sözen, Manavgat tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırdı

Çalışmalarıyla Türkiye çapında “En Başarılı Belediye Başkanı”, “Güvenli Kent Hizmet Ödülü” ve “Yaşama Dokunan İnsan” ödüllerini almıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sözen, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan adayı oldu.