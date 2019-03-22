Süleyman Başer Kimdir

Süleyman Başer, 1959 doğumludur. 1983 yılında Burdur Meslek Yüksek okulundan mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1986 yılında bugünkü adı Tedaş olan Türkiye Elektrik Kurumunda işletme şefi olarak Tefenni'de çalışmaya başladı. Kurumun çeşitli kademelerinde memur, şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalışan Başer 2013 yılında özelleştirmeden dolayı emekli oldu. 2013 yılında CLK Akdeniz Elektrikte şirketinde sistem işletme müdürü olarak çalışmaya başladı. 2014-2016 yıllan arasında aynı şirkette Burdur İl müdürü olarak görev yaptı. Tefenni ‘de 20 yıl futbolculuk yaptıktan sonra 6 yıl Tefenni Gençlik Spor Klubü Başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Süleyman Başer, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı oldu.